A mani nude è più vero intervista ad Alessio Sakara

Alessio Sakara, 43 anni, è un pioniere e veterano delle arti marziali miste, il primo italiano a combattere in UFC, la promotion di MMA più importante al mondo. In molti conoscono già la sua storia, ma vale la pena ri-raccontarla in breve. Sakara è nato in un quartiere popolare di Pomezia, in provincia di Roma, ha cominciato dal calcio poi è passato alla boxe, in cui ha avuto un percorso da professionista con una decina di incontri, ha praticato Sanda (il pugilato cinese) e intorno ai vent'anni, mentre lavorava come buttafuori, ha scoperto le MMA guardando una videocassetta prestata da un collega.

