Raimondo al Frosinone | oggi le visite mediche

Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata da CM.com: Gabriele Conflitti 16 lug 2025, 08:30 Ultimi aggiornamenti: 16 lug 2025, 08:58 I ciociari finalizzano il trasferimento in prestito dell'esterno offensivo proveniente dal Bologna. Colpo di prospettiva in entrata per il Frosinone. Il club ciociario ha ultimato l'acquisto di Antonio Raimondo, talentuoso prodotto del settore giovanile del Bologna. L'esterno offensivo classe 2004 passa in gialloblĂą in prestito e arriva dal Bologna, dopo aver trascorso il campionato precedente tra Venezia e Salernitana, racimolando un totale di 21 presenze stagionali tra Serie A e Serie B e mettendo a segno una rete.

Le altre trattative: l'attaccante destinato a partire di nuovo. Per la fascia interessa Rao, ex Spal. Raimondo conteso da Frosinone, Carrarese e Spezia. Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow - Nei giorni in cui il Bologna tenta l'affondo per i colpi a costo zero su pedine di esperienza e qualità come Bernardeschi e Immobile, non tralascia quelle che portano a giovani promesse.

I due giocatori a meno di un passo dal Frosinone, anche Urbanski ha le valige in mano e non è stato convocato. Piace il giovane Pessina. Baldursson e Raimondo verso la Ciociaria - Non solo Beukema: in casa Bologna è il momento delle cessioni per asciugare la rosa. In dirittura d'arrivo il passaggio di Antonio Raimondo al Frosinone.

Escl. - Fatta per il passaggio di Antonio #Raimondo al #Frosinone dal #Bologna. Operazione in prestito secco. Domattina visite mediche. Nel pomeriggio la firma. C'erano anche altri tre club di B interessati alla punta che ha scelto il club ciociaro per tornare

Frosinone Calcio, con Raimondo si completa buona parte delle entrate; Bologna, pressing del Frosinone per Raimondo. Sull’attaccante anche Spezia e Carrarese; ESCLUSIVA TB - Schira: Frosinone, colpo Raimondo: i dettagli dell'operazione. Battuta la concorrenza di altre tre cadette.

