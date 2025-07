E’ adesso chiamatela ‘GhiviRobur’. Arriva anche l’attaccante Noccioli.

Un’altra freccia all’arco di mister Bellazzini, un altro giocatore che il neo allenatore bianconero conosce molto bene, per averlo allenato la scorsa stagione al Ghiviborgo: Francesco Noccioli, del cui arrivo sulle lastre avevamo già scritto su queste pagine, è un nuovo giocatore della Robur (è il quarto calciatore in arrivo dal club biancorossoazzurro, già annunciati Barbera, Vari e Conti). Classe 2000, ruolo attaccante, Noccioli è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli; i primi passi tra i grandi, in Serie D, li ha mossi vestendo le maglie di Viareggio, Seravezza, Ponsacco e San Donato Tavarnelle, club con cui è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net