Sospensione da ogni attività federale per sei mesi per coach Radostin Stoytchev. Più una irrisoria multa a carico della società Verona Volley, di 600 euro, per responsabilità oggettiva. È il verdetto emesso dal Tribunale federale della Fipav riunitosi per giudicare i fatti del post gara tra Lube e Rana nel 5 gennaio. All’Eurosuole Fourm la sfida terminò con il tecnico bulgaro che litigò con un tifoso biancorosso, un abbonato che siede dietro le panchine e Stoytchev gli mise anche le mani sul collo. Ai fini dell’applicazione della sanzione il Tribunale - si legge nel comunicato n.7- ha ritenuto applicabile anche l’aggravante contestata, poiché il comportamento tenuto è stato fondato su futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifoso aggredito, coach Stoytchev sospeso per sei mesi