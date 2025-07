Napoli nuovo nome per la porta | gli azzurri pensano in grande

Clamorosa indiscrezione dalla Premier League, il Napoli sonda il terreno: ecco di chi si tratta. La situazione legata ai portieri del Napoli è ancora incerta. Il rinnovo di Alex Meret non ha spento la volontĂ del club partenopeo di provare a prendere un altro n.1 da affiancare all’italiano in una stagione impegnativa. Alex Meret dovrebbe mantenere la titolaritĂ , ma c’è bisogno di un’alternativa valida per non rischiare di rimanere scoperti in caso di emergenza. Napoli, Ederson per la porta: l’indiscrezione. Nelle ultime settimane si era parlato molto del possibile arrivo di Milinkovic Savic, portiere del Torino, per i pali del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nuovo nome per la porta: gli azzurri pensano in grande

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Clamoroso Napoli: se Conte dice addio c’è già il sostituto, il nome spiazza - Il Napoli è concentrato sul presente ma guarda anche al futuro: spunta un’indiscrezione di non poco conto in caso di addio di Conte.

Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato - Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nome Il Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Napoli guarda in Germania per il nuovo portiere: occhi su Atubolu “Per la porta si lavora su Atubolu del Friburgo. Il suo procuratore oggi è in Italia.” Lo rivela Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, nel corso di Sky Sport 24. Un nome nuovo per Vai su Facebook

Lorenzo Insigne e la gioia per i due Scudetti del Napoli: l'ex azzurro torna a parlare degli azzurri al suo rientro in Italia e apre, intanto, la porta a Sarri L'ex capitano ha avuto poi parole speciali per Hamsik e Mertens #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su X

Napoli Basket, colpo grosso degli azzurri: Gugliemo Caruso torna a 'casa' - Il club azzurro ha, infatti, ufficializzato l'ingaggio di Guglielmo Caruso. napolitoday.it scrive

Calendario amichevoli Napoli estate 2025: tutte le partite degli azzurri con date e orari - Il Napoli ha comunicato e reso noto il calendario completo delle amichevoli estive 2025 con date orari. Da informazione.it