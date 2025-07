Ecco l’accordo commerciale tra Trump e Indonesia

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale con l’Indonesia dopo aver parlato con il presidente del paese, Prabowo Subianto. Poche ore dopo averlo annunciato su Truth Social, Trump ha detto ai giornalisti che l’accordo prevede che l’Indonesia non applichi alcuna tariffa sulle esportazioni americane, mentre gli Stati Uniti imporranno una tariffa del 19% sulle esportazioni indonesiane. In un post successivo su Truth Social, ha affermato che l’accordo era “finalizzato”. Tuttavia, il governo indonesiano non ha ancora confermato i dettagli, affermando martedì che era in lavorazione un annuncio congiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ecco l’accordo commerciale tra Trump e Indonesia

In questa notizia si parla di: accordo - trump - indonesia - commerciale

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Trump impone dazi del 30% su tutti i beni europei: l’Europa cerca una risposta senza cadere nella guerra commerciale. Il 12 luglio l’amministrazione Trump ha annunciato dazi generalizzati del 30% sull’intero export dell’Unione Europea a partire dal 1° agost Vai su Facebook

Cina cauta dopo l’annuncio di Trump di un accordo con l’Indonesia su dazi al 19% (dal 32% precedente); Trump: storico accordo commerciale con l’Indonesia; L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Tajani: Le posizioni tra Usa e Ue non sono vicinissime, bisogna trattare.

Trump: raggiunto accordo con Indonesia. Dazi al 19% e acquisto di 50 Boeing - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un patto commerciale con l'Indonesia, che si traduce in ... Riporta teleborsa.it

Cina cauta dopo l’annuncio di Trump di un accordo con l’Indonesia su dazi al 19% (dal 32% precedente) - Intanto salgono bene i titoli tech in Asia dopo che il governo Usa ha dato il via libera a Nvidia per vendere i suoi chip H20 in Cina. Come scrive msn.com