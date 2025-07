Media ' raid israeliani a Gaza almeno 20 morti'

Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dalle prime ore di questa mattina: lo riportano i corrispondenti di Al Jazeera Arabic.

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Fonti, 'attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti'. Media: '34 erano in attesa di cibo vicino ad un sito della Ghf.

NEWS - Almeno 24 morti nei raid israeliani dall'alba su Gaza

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'; Israele Hamas, le news sulla guerra. Trump: "Teheran vuole parlare ma non ho fretta"

Gaza, attacchi israeliani sulla Striscia: almeno 20 morti. Idf: «Completato corridoio Magen Oz a Khan Younis» - Continuano i raid israeliani sulla Striscia, secondo Al Jazeera Arabic si sono registrati almeno 20 morti

Protezione civile Gaza: almeno 31 morti nei raid. Media, a giugno ferito il presidente iraniano - Sale a 31 morti bilancio Protezione civile per raid oggi a Gaza La Protezione Civile locale ha segnalato almeno 31 morti oggi in nuovi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, compresi bambini