Nato a Genova da mamma kosovara e papĂ senegalese: il mondo Virtus accoglie Abramo Canka, cresciuto nella Stella Azzurra, transitato per Roseto e visto all’opera, nella Ncaa, con una maglia prestigiosa, quella di Ucla. Per capire Ucla sta alla Ncaa, come Celtics e Lakers stanno alla Nba. Classe 2002, dividerĂ i minuti da ala con Karim Jallow e con Saliou Niang, che proprio ieri è uscito da Trento sfruttando una clausola che gli permetteva di interrompere il contratto in caso di una chiamata da un club di Eurolega. Come giĂ per Jallow, anche Canka affida al club bianconero le prime parole. "Orgoglioso e onorato di vestire i colori dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canka, la Virtus scommette sull’ex Ucla: "Non vedo l’ora di iniziare l’avventura"