Dal progetto MO.RE alla Serie A3: Sanguanini approda nella prima squadra della Conad Volley Tricolore che si appresta a disputare il campionato di Serie A3. L’opposto classe 2006 porta freschezza e talento. Cresciuto nel settore giovanile di Anderlini, uno dei vivai più riconosciuti del panorama nazionale, ha mostrato fin da subito potenzialità interessanti, unite a un atteggiamento determinato e una forte etica del lavoro. Nel suo percorso, ha fatto parte del progetto MO.RE Volley, realtà nata dalla collaborazione tra Anderlini, Volley Tricolore e Pieve Volley con l’obiettivo di creare un percorso tecnico condiviso per accompagnare i giovani atleti verso il volley di alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Conad scommette su Sanguanini