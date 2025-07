Mio figlio si rilassa con i rumori da officina | il video postato da una madre diventa virale

Per calmare il figlio di sei mesi in preda ai dolori da dentizione, una mamma del Kentucky ha scoperto un rimedio insolito: il rumore delle officine meccaniche. Il suono, simile al rumore bianco usato per far addormentare i neonati, ha funzionato all’istante. Il video dell’esperimento è diventato virale su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it