Calcio Eccellenza Leonardo Albonetti vestirà la maglia del Faenza Sono felice di giocare nella città dove vivo

Leonardo Albonetti è il nuovo importante innesto nel reparto centrale del Faenza Calcio. Si può definire un fratello d’arte visto che vestirà la maglia biancoazzurra come per alcune stagioni ha fatto il fratello Alessandro, di quattro anni più anziano, esterno che ha totalizzato 124 presenze vestendo anche la fascia di capitano. Originario di Marradi, Leonardo Albonetti è un giocatore dotato di buona tecnica, abile in tutte le due fasi, bravo negli inserimenti, che può garantire anche un certo numero di gol a campionato. "Sono felice di vestire la maglia biancoazzurra perché avevo sempre avuto questo desiderio, essendo faentino di adozione – dichiara Albonetti – Il mio inserimento sarà agevolato dalla conoscenza di alcuni compagni come Missiroli, Ruffilli e Borini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

