È la moglie di Adolfo Urso la donna che ha saltato la fila a Fiumicino

È Olga Sokhnenko, moglie del ministro delle Imprese Adolfo Urso, la donna protagonista dell’ episodio denunciato da Luca Zingaretti in un video su Instagram martedì. L’attore aveva raccontato con indignazione di aver assistito a una scena in cui «la moglie di un politico nazionale» veniva accompagnata dalla scorta direttamente al banco del check-in, saltando la fila. «Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi», aveva commentato Zingaretti. Questa mattina è stato lo stesso ministro a uscire allo scoperto in un’intervista a Repubblica, in cui racconta la sua versione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

