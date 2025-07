Sicurezza il PD attacca la giunta Zattini | Degrado e violenza sotto gli occhi di tutti avete fallito

"Negli ultimi giorni Forlì è stata attraversata da una serie di episodi gravi che confermano un deterioramento evidente delle condizioni di sicurezza urbana. Una persona è stata gambizzata in viale Spazzoli, un giovane ipovedente è stato derubato con violenza in via Fulceri Paolucci de’ Calboli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - violenza - attacca - giunta

Aggredito addetto alla sicurezza. Grave episodio di violenza nella notte davanti a un locale - Addetto alla sicurezza aggredito con violenza fuori da un locale, in località Sant’Andrea delle Fratte.

La sicurezza tra destra e sinistra, la differenza la fa la non violenza - Le forze di polizia e le Autorità di Pubblica Sicurezza, oggi garantiranno che le celebrazioni per l’80 esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si svolgano in sicurezza e senza incidenti, in costanza del lutto nazionale e con centinaia di migliaia di pellegrini in arrivo a Roma per l’ultimo saluto a Francesco, il Papa della pace […] The post La sicurezza tra destra e sinistra, la differenza la fa la non violenza appeared first on L'Identità .

Violenza notturna tra giovanissimi, vertice in Prefettura: si attendono nuove disposizioni sulla sicurezza - Si riunirà oggi, in Prefettura, il Comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica richiesto dalla prefetta Cosima Di Stani, dopo i fenomeni di violenza notturna nelle aree della movida di Milazzo registrati di recente.

Inaccettabile. Solidarietà e auguri di pronta guarigione all’agente di Polizia Penitenziaria aggredito. Nel Decreto Sicurezza voluto dalla Lega, sono state inasprite le pene per chi alza le mani contro uomini e donne in divisa. Nessuna tolleranza per chi attacca l Vai su Facebook

Myanmar, bombe sul terremoto: un paese sotto attacco da anni; Aggredita da tre uomini. Buttava la spazzatura; Primo attacco a Basso: Lavori sulla sicurezza, dove Ciriani è naufragato.

Sicurezza a Palermo: Lagalla scrive al prefetto, opposizioni all’attacco - PALERMO – “Lagalla per anni ha negato il problema della sicurezza in città e oggi parla improvvisamente di ‘emergenza’, ma è lui il primo responsabile. Lo riporta livesicilia.it

La Nazione - Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana - Consiglieri del PD criticano l'amministrazione comunale di Lucca per il caos e l'assenza di interventi efficaci sulla sicurezza, denunciando mancanza di programmazione e rapporti con la Polizia ... Come scrive lanazione.it