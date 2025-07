LIVE Nuoto di fondo 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Paltrinieri in lotta per il podio nell’ultimo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DALLE 10.00 8.58: Paltrinieri ci prova! Attacca Klemet, lo affianca e prova a mettersi all’inseguimento di Wellbrock 8.57: SI STACCA LEE! L’australiano sta facendo fatica dopo la battaglia con Paltrinieri 8.56: Sono in quattro davanti ma adesso Lee sta facendo fatica 8.55: Paltrinieri ha superato Lee e va in scia a Klemet. Va staccato l’australiano che è fortissimo in volata 8.54: Paltrinieri sembra voler cambiare la rotta, ci sta provando in tutti i modi 8.53: Ci prova Paltrinieri! Affianca Lee e prova ad avvicinare la coppia di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in lotta per il podio nell’ultimo giro!

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in testa a metà gara - 14.59: Rasovszky, Paltrinieri, Betlehem, Velly nelle prime quattro posizioni

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Filadelli in lotta per il podio nel finale - 15.50: Ancora un quarto posto per l'Italia, questa volta tocca a Filadelli accomodarsi giù dal podio, quinto posto per Paltrinieri ma il campione azzurro è sicuramente in crescita di condizione

