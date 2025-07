ll termine “Cobret” deriva da “brown cobret”, ovvero bruno grezzo è una droga che si è diffusa già tra gli anni,70 ed ’80 in America, dove l’eroina aveva dei costi molto alti e questa droga proveniente dagli scarti non raffinati dell’eroina, costava decisamente meno, perché non vi era il processo di acetilazione della droga . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Cobret: la droga a basso costo ma devastante