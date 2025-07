Rearm Europe o Readiness 2030 800 mld € di niente | la grande illusione del riarmo Ue utile solo ad alimentare paure

Non si è consultato un solo generale, non si è elaborato alcun piano operativo: la cifra è frutto delle analisi di Mario Draghi e dei suoi colleghi dell’alta finanza Rearm Europe, poi ribattezzato con un spruzzata di marketing “Readiness 2030”, è il nuovo numero di prestigio degli illusionist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rearm Europe o Readiness 2030, 800 mld € di niente: la grande illusione del riarmo Ue, utile solo ad alimentare paure

Rearm Europe, Vignarca: "Infondato, paesi Ue della Nato spendono già il triplo della Russia, Usa mantengono loro ruolo solo grazie a supremazia militare, non più economica" - Vignarca di Rete italiana Pace e Disarmo: "Le armi non portano pace né sviluppo economico, nonostante le spese militari siano più che raddoppiate in 25 anni, la situazione globale è peggiorata" Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Rete italiana Pace e Disarmo, ha espresso il pro

Il tormentone della deterrenza, il Rearm Europe Plan si prefigge di garantire la "difesa", ma servirà a depauperare ancor di più l’Europa o a trascinarla in un conflitto atomico - L'Europa continentale è una colonia soggetta al giogo anglo-atlantico, schiacciata sotto il tallone militare della NATO.

Banca Etica: ReArm Europe è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra - L’Unione Europea punta a coinvolgere attivamente i cittadini europei nella corsa al riarmo, con l’obiettivo di indirizzare parte dei 10mila miliardi di euro depositati nei conti correnti del continente verso […] The post Banca Etica: ReArm Europe è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra first appeared on il manifesto.

