Richard Ríos la scelta e il senso di una maglia

C'è un momento, nel calciomercato, in cui i soldi smettono di pesare. È allora che inizia il calcio vero. Richard Ríos ha venticinque anni, gioca come se ne avesse trenta, ma sogna ancora come un ragazzino. E quel sogno, oggi, si chiama Roma. Una città che non ha bisogno di troppe parole, ma solo di uno sguardo, di un tramonto a Trigoria, di una curva che canta il tuo nome prima ancora di averti visto toccare il pallone. Nel circo delle trattative internazionali, dove ogni giorno una cifra cambia, un'offerta si alza e un club sbuca dal nulla con un bonifico pronto, la cosa che più colpisce è questa: Ríos vuole la Roma.

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Richard Rios del Palmeiras ha il taglio di capelli che tutti i ragazzini chiedono al proprio parrucchiere - Forse Richard Rios non sarà il nome più caldo del Mondiale per Club ( che si sta rivelando una delle competizioni con più coolness ) ma, potrebbe diventarlo se, come si dice negli ambienti di calciomercato, la Fiorentina di Pioli si facesse sotto.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

La Roma prova a chiudere per Richard Rios. Il centrocampista è uno dei rinforzi chiesti da Gasperini. La speranza è averlo a disposizione già nei primi giorni di ritiro. Massara in queste ore sta cercando anche l'accordo con il Flamengo per Wesley #asroma

