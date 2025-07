Mi fa ancora male il dolore è un compagno di viaggio | insieme andremo lontano

D ue anni fa, il 15 luglio 2023, Lorenzo Jovanotti ha vissuto un momento che ha segnato una svolta nella sua vita. Durante una vacanza nella Repubblica Dominicana, un incidente in bicicletta ha trasformato una giornata di esplorazione in un lungo percorso di recupero, segnato da interventi chirurgici, dolore costante e una determinazione incrollabile. In un recente post su Facebook, il cantante ha condiviso un racconto intimo e potente di quell’esperienza, rivelando come il dolore sia diventato un «compagno di viaggio»  che lo accompagna ancora oggi. Jovanotti a un anno dall’incidente. L’operazione e la fisioterapia: «Sarò piĂą forte di prima» X Leggi anche › Jovanotti di nuovo in sella a un anno dall’incidente: «La gioia della bici» › Tornare in forma con la bicicletta: i trucchi per usarla senza errori Jovanotti e l’incidente in bici due anni fa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Mi fa ancora male, il dolore è un compagno di viaggio: insieme andremo lontano»

