Juve l’Al Ahli su Nico | nuova idea Kessie L’Inter blinda Calha Milan-Jashari si può

François Modesto, da ieri nuovo direttore tecnico della Juve, avrĂ un ruolo da playmaker nello staff della Signora. Il 48enne francese ex giocatore di Cagliari e Monaco sarĂ l'elemento di collegamento fra l'area tecnica (match analysis, medical department, performance e psychology) e lo staff dell'allenatore Igor Tudor. Nello scacchiere della Continassa si insedia appena sotto il dg Damien Comolli. Un grande onore e una proporzionale responsabilitĂ , come ha sottolineato Modesto, la cui carriera alla scrivania è giĂ degna di nota con le esperienze all'Olympiacos in Grecia, al Nottingham Forest in Inghilterra e al Monza.

Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli fa sul serio per l’argentino: ricca offerta dall’Arabia Saudita! Ecco le cifre in ballo e quella rivelazione che può infiammare il mercato - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli spinge per arrivare all’argentino. Ecco qual è la proposta in ballo, tutte le cifre dell’operazione.

Juve, arrivano gli arabi! L'Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez, i dettagli - Il club bianconero vuole evitare a tutti i costi una minusvalenza: i 30 milioni che metterebbe sul piatto la societĂ saudita sarebbero perfetti per rientrare dell'investimento dell'anno scorso

Dall’#ArabiaSaudita arriva una voce di mercato che ha il sapore del clamoroso: Franck #Kessié potrebbe tornare in #Italia e la #Juventus starebbe valutando seriamente l’ipotesi. Come riportato da Sportmediaset, i bianconeri avrebbero riaperto il dialogo per i Vai su Facebook

Calciomercato Juventus Nico Gonzalez nel mirino dell'Al Ahli, idea Kessie a centrocampo - La Juve accelera sul mercato, e dopo aver di fatto chiuso la cessione a titolo definitvo di Francisco Conceicao ora punta all'Arabia Saudita. Secondo msn.com

Mercato Juve, l'Al-Ahli su Nico Gonzalez: la cessione apre la strada per Sancho - L’inglese preme per liberarsi dallo United in pochi giorni, i bianconeri si preparano ad un nuovo scatto. Lo riporta corrieredellosport.it