È Adolfo Urso il politico della denuncia di Zingaretti | Mia moglie ha saltato la fila con la scorta in aeroporto? Decide la sicurezza io ero al telefono

“C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego”. Dopo la denuncia dell’attore e regista Luca Zingaretti, oggi esce allo scoperto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy: era lui il politico tirato in ballo, pur senza essere citato. “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, la sua spiegazione di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

