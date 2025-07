Calciomercato Ieri visite mediche per Pyyhtiä Ora manca solamente un esterno

Niklas Pyyhtiä, che ieri ha svolto le visite mediche di rito, sarà il sostituto di Antonio Palumbo. Era suo il nome individuato da Andrea Catellani come giocatore di quantità e fisico da inserire nel contesto del centrocampo canarino in modo da supportare, in termini di equilibrio, il gioco di Fabio Gerli. Il classe 2003 arriva in prestito secco dal Bologna e ha da poco salutato il Sudtirol, maglia fortunata per lui e con la quale ha collezionato 18 presenze e 4 reti, lanciatissimo da Fabrizio Castori e protagonista della salvezza degli altoatesini. Il finlandese unisce davvero corsa e fisicità, non disprezza l’inserimento e il tiro da fuori, piaceva anche a Bari e Palermo tra le altre, può essere definito innesto importante e probabilmente ultimo del reparto, ormai completo con due giocatori per ogni ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato. Ieri visite mediche per Pyyhtiä. Ora manca solamente un esterno

