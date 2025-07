Punta Bianca la denuncia di Mareamico | Strada inaccessibile per la rottura di un tubo

La strada di ingresso della futura riserva di Punta Bianca distrutta a causa della rottura di un tubo della condotta idrica del Libero consorzio. La denuncia, documentata con foto e video, √® dell'associazione Mareamico. "L‚Äôentrata di Punta bianca - accusa -, √® impercorribile¬†anche ai mezzi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: punta - bianca - denuncia - mareamico

Sottoscritto protocollo d'intesa: al via i controlli nella riserva di Punta Bianca - Al via i controlli nella riserva di Punta Bianca. √ą stato, infatti, sottoscritto di un protocollo d‚Äôintesa tra l‚Äôassociazione MareAmico e il corpo Forestale volontario Esaf.

