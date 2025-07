Dramma in un appartamento bambino di tre mesi muore all' improvviso nella culla

Il cuore che non batte più e la morte che arriva a soli tre mesi. E’ una vicenda drammatica quella accaduta nel pomeriggio di martedì 15 all’interno di un’abitazione di via Carlo Mayr. Lì, infatti, un neonato ha smesso improvvisamente di respirare. Secondo quanto si apprende, ad accorgersi che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: mesi - dramma - appartamento - bambino

Una bambina di sette mesi uccisa dalla mamma, l'ha lanciata dal balcone: dramma nel Catanese. Il marito della donna in ospedale per un grave malore - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna.

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco. Il papà ha accusato un malore - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese.

Il dramma di Misterbianco, i funerali della piccola di sette mesi: "La mamma non ti ha amato come doveva" VIDEO - "È il momento del silenzio e della preghiera, ma anche dell'assunzione di responsabilità : forse noi adulti non comprendiamo più il cuore di un bambino.

DRAMMA Era stato dimesso dall'Ospedale poco prima, dove era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì, per un malore durante una serata con amici Vai su Facebook

Acerra, bambina di 9 mesi morta sbranata da pitbull in casa; Bimba azzannata e uccisa ad Acerra, l'appartamento è stato ripulito; Dramma in una casa di Giarizzole a Trieste: neonato di 5 mesi trovato morto in culla.

Terni, donna incinta al nono mese precipita dalla finestra e perde il bambino: è in gravi condizioni - Leggi ... Lo riporta informazione.it

Trovata morta in casa a 30 anni. Era da sola con i due bambini - Una donna di 30 anni, spostata e mamma di due figli piccoli, uno ha 8 mesi, era riversa a terra con ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it