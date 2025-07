Roma corteo dei tifosi della Lazio | focus su gestione societaria e stadio Flaminio

Nella giornata di ieri, centinaia di tifosi della S.S. Lazio si sono riuniti in corteo lungo via dei Fori Imperiali per esprimere il proprio dissenso nei confronti della gestione societaria dell’attuale presidente, Claudio Lotito. La manifestazione si è svolta in modo ordinato e ha avuto come punto di partenza Largo Corrado Ricci, con tappa finale in Campidoglio, dove una delegazione è stata ricevuta da rappresentanti dell’Amministrazione capitolina. A guidare il corteo, uno striscione recitava: “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”. Un messaggio che, al di là della provocazione, sintetizza il malcontento di una parte della tifoseria verso una presidenza ritenuta da molti troppo distante dalle esigenze del club e della sua base storica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio

corteo - tifosi - lazio - gestione

