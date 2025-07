Due ragazzi di 17 e 18 anni dispersi dopo un tuffo nel fiume Oglio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scomparsi nelle acque del fiume due giovani di 17 e 18 anni. Immagine di repertorio Due ragazzi di 17 e 18 anni risultano dispersi dopo essersi tuffati nel fiume Oglio, nei pressi di Urago d’Oglio, in provincia di Brescia, nella serata di martedì 15 luglio. Le ricerche, iniziate subito dopo l’allarme, sono state sospese a mezzanotte, senza alcun esito. L’allarme poco dopo le 19: i ragazzi trascinati dalla corrente. Secondo quanto riferito dall’ Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia), l’allarme è scattato poco dopo le 19. I due giovani si sarebbero gettati nel fiume per cercare un po’ di sollievo dal caldo, ma la corrente li avrebbe trascinati via nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due ragazzi di 17 e 18 anni dispersi dopo un tuffo nel fiume Oglio

In questa notizia si parla di: anni - fiume - ragazzi - dispersi

