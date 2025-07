Lamine Yamal rischia un’indagine | festa di compleanno con animatori affetti da nanismo

La stella del Barcellona Lamine Yamal  rischia un’indagine per aver assunto persone affette da nanismo come animatori per la festa del suo 18° compleanno, andata in scena lo scorso fine settimana. Il ministero spagnolo per i Diritti sociali ha ufficialmente chiesto alla procura di aprire un’inchiesta sull’attaccante blaugrana per aver ingaggiato e mostrato queste persone. Da parte sua un dirigente del dicastero, JesĂşs MartĂ­n Blanco, ha affermato a Europa press che episodi come questo “ci riportano nel Medioevo”. Un’associazione locale per persone con disabilitĂ aveva giĂ condannato il possibile ingaggio di animatori affetti da nanismo, minacciando azioni “legali e sociali” contro i responsabili di tali azioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lamine Yamal rischia un’indagine: festa di compleanno con animatori affetti da nanismo

