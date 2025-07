Conceicao Juventus spunta il retroscena | il portoghese ha detto no a due club di Premier pur di restare a Torino! Cosa è successo

Conceicao Juventus, spunta il retroscena: il portoghese ha detto no a due club di Premier pur di restare a Torino! Cosa è accaduto in ste settimane. La Juventus ha bloccato Francisco Conceição, giovane esterno portoghese che, dopo una stagione in prestito, ha deciso di rimanere a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha ricevuto diverse offerte dall’Inghilterra, con Wolverhampton  ed Everton  interessati a portarlo in Premier League, ma ha preferito rimanere alla Juve. Francisco Conceição, classe 2002, è arrivato alla Juventus nell’estate 2024 dal Porto, inizialmente in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, spunta il retroscena: il portoghese ha detto no a due club di Premier pur di restare a Torino! Cosa è successo

In questa notizia si parla di: juventus - portoghese - torino - spunta

Renato Veiga Juventus, possibile svolta nel futuro del portoghese: con questo scenario resta a Torino! Le novità - di Redazione JuventusNews24 Renato Veiga Juventus, possibile svolta nel futuro del portoghese: con questo scenario resta a Torino! Le novità sul difensore arrivato dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao: l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, chi è l’ultimo nome per l’attacco bianconero: tutti i dettagli sul nuovo obiettivo.

Veiga Juventus, il portoghese ha convinto i bianconeri! La dirigenza ha un piano per poter prolungare l’esperienza juventina del numero 12: si pensa a questa mossa! - di Redazione JuventusNews24 Veiga Juventus, il portoghese può rimanere a Torino! I bianconeri hanno in mente questo piano per confermare il giocatore.

Moretto - Juventus, Douglas Luiz in uscita. Spunta l'opzione Hjulmand Vai su Facebook

Doppio addio Juve, i bianconeri fanno cassa: spunta la Bundesliga; Juve, tre giorni per il futuro di Conceiçao: il Porto apre allo sconto; Juve, doppio colpo: ecco Alberto Costa e Kolo Muani. E spunta un nome nuovo per l'attacco....

Conceicao Juventus, spunta il retroscena: il portoghese ha detto no a due club di Premier pur di restare a Torino! Cosa è successo - Conceicao Juventus, spunta il retroscena: il portoghese ha detto no a due club di Premier pur di restare a Torino! Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Conceicao verso il traguardo: Alberto Costa in uscita. Spunta un altro nome a centrocampo: e su Sancho… Tutti i nomi più caldi - Le ultimissime sulle mosse del club Il calciomercato Juve sta facendo grandi passi avanti nella trattativa per il ritorno di ... Da juventusnews24.com