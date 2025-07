Il giornalista de ‚ÄúIl Corriere dello Sport‚Ä̬† Franco Ordine √® intervenuto su¬† CRC, radio partner della SSC Napoli. Ha parlato del mercato del Napoli. Di seguito le sue parole. Ordine su De Bruyne. Cos√¨ il giornalista: ‚Äú Kevin De Bruyne avr√† un valore particolare l‚Äôanno prossimo al Napoli. Gli azzurri sono tornati in Champions League e il nuovo formato lo ha reso un altro campionato tanto che sar√† utile che ci sia qualcuno che esprima leadership in campo e nello spogliatoio e che dia il ricambio a McTominay. Non credo che De Bruyne possa giocare con McTominay e non credo in un centrocampo composto da McTominay, Lobotka e De Bruyne. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Ordine: "Rinnovo di Anguissa pedina fondamentale"