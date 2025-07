Napoli boom | Lucca c' è! E ora tutto su Ndoye Grealish e Juanlu Sanchez

Altro rinforzo per Conte, ma gli uomini mercato guardano alla Premier, alla Liga e ancora in direzione Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli boom: Lucca c'è! E ora tutto su Ndoye, Grealish e Juanlu Sanchez

In questa notizia si parla di: napoli - boom - lucca - tutto

Boom Napoli, pronti almeno 40 milioni: gioia De Laurentiis - In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Genoa, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Boom Napoli, Inter avvisata: salti di gioia Conte - Per il Napoli è arrivata un’ottima notizia che, di fatto, ha spiazzato l’Inter. Napoli ed Inter, di fatto, stanno dando vita ad una lotta scudetto davvero avvincente.

Boom Napoli, c’è già un sì: Manna vuole chiudere - In casa Napoli, in attesa della gara di domenica contro il Torino, bisogna segnalare delle novità di calciomercato.

Visite mediche fissate per giovedì a Villa Stuart per Lorenzo Lucca e Sam Beukema Dopo aver formalizzato l'affare in giornata, il Napoli ha organizzato anche le visite mediche di rito per l'attaccante proveniente dall'Udinese Trattativa chiusa per Beukem Vai su Facebook

Napoli boom: Lucca c'è! E ora tutto su Ndoye, Grealish e Juanlu Sanchez; La settimana prossima Lucca sarà del Napoli, che affare. L'annuncio boom; Il Napoli, Osimhen, la folle trattativa col Galatasaray: l’intrigo turco e la fretta per Lucca, su cui….

Napoli, Conte scatenato: Lucca dopo Lang, Beukema e De Bruyne! E clausola da 80 mln - Gli azzurri mettono a segno un altro colpo per la prossima stagione. Secondo tuttosport.com

Napoli, accordo per Lucca: mancano solo i dettagli - Intesa raggiunta tra Napoli ed Udinese per il trasferimento in azzurro di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che si prepara a sposare il progetto tecnico di Antonio Conte. Da msn.com