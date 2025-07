Satispay ora ha un programma a punti con sconti in cashback

Si chiama molto semplicemente Punti Satispay e permette di riscattare uno sconto sotto forma di rimborso accreditato direttamente nella disponibilit√†. 1 punto per ogni euro speso. 🔗 Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - Satispay ora ha un programma a punti con sconti in cashback

In questa notizia si parla di: satispay - punti - programma - sconti

Satispay ora ha un programma a punti con sconti in cashback; Satispay lancia la raccolta punti per qualsiasi pagamento, anche per i PagoPA; Satispay lancia programma fedeltà a punti per ottenere sconti: come funziona.

Satispay lancia la raccolta punti per qualsiasi pagamento, anche per i PagoPA - Pagando normalmente gli esercenti tramite la piattaforma, da ora in poi gli utenti ... Lo riporta hdblog.it

Punti Satispay, ora il programma è ufficiale: l'abbiamo provato - Annuncio ufficiale per Punti Satispay, il nuovo programma di fidelizzazione disponibile a breve per tutti nell'app: come funziona. Come scrive punto-informatico.it