Molo VIII simbolo riconversione e sostenibilità

Continua il dibattito pubblico, aperto alla partecipazione delle amministrazioni statali, della Regione, degli enti territoriali interessati e delle associazioni o comitati portatori di interesse coinvolti, sul Molo VIII, il nuovo terminal polifunzionale che sorgerà su una banchina lunga circa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: molo - viii - simbolo - riconversione

Porti: per Molo VIII Trieste primo Dibattito Pubblico in Fvg - E' il primo Dibattito Pubblico - istituto previsto dal Codice degli appalti del 2016 e di quello rinnovato nel 2023 - che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, e riguarda il progetto Molo ottavo del Porto di Trieste, proposto dall' Autorità di Sistema Portuale in qualità di ente concedente e promotore dell'intervento.

Molo VIII e terminal container da 316 milioni, al via il dibattito pubblico - TRIESTE - Un dibattito pubblico sul nuovo Molo VIII e terminal container, che definiranno nel prossimo futuro i nuovi contorni dello scalo giuliano, per dare al meglio il là a una delle opere infrastrutturali in ambito portuale più importanti del Paese.

L’assessore Scoccimarro: “Il Molo VIII del porto di Trieste simbolo di riconversione e sostenibilità ”; Ambiente: Scoccimarro, Molo VIII simbolo riconversione e sostenibilitÃ; Notizie dalla Giunta.

Ambiente: Scoccimarro, Molo VIII simbolo riconversione e sostenibilità - "Il nuovo Molo VIII non costituisce soltanto un'infrastruttura portuale, ma rappresenta il simbolo di una trasformazione storica, capace di generare circa 2. Segnala ilgazzettino.it

L’assessore Scoccimarro: “Il Molo VIII del porto di Trieste simbolo di riconversione e sostenibilità” - "Il nuovo Molo VIII non costituisce soltanto un'infrastruttura portuale, ma rappresenta il simbolo di una trasformazione storica, capace di generare circa 2. ilsecoloxix.it scrive