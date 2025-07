Francesca Albanese | Le sanzioni Usa violano la mia immunità Onu

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, ha condannato duramente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei suoi confronti, definendole una «violazione della Convenzione ONU sui privilegi e le immunità ». Le dichiarazioni sono arrivate durante la sua visita a Bogotá, in occasione della Conferenza internazionale del Gruppo dell’Aia. Che è stata organizzata dal presidente colombiano Gustavo Petro per discutere di soluzioni concrete al conflitto in corso a Gaza. Albanese ha definito la decisione americana «una misura molto seria. Non ha precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francesca - albanese - sanzioni - violano

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Le nuove oscenità di Francesca Albanese contro gli ebrei (sì, ha scritto proprio ebrei) - Quando la signora Francesca Albanese da Ariano Irpino è stata confermata nel ruolo di “special rapporteur” alle Nazioni Unite, non era ancora accaduto che una pizzaiola partenopea molestasse dei clienti israeliani rinfacciando loro l’appartenenza alla schiatta genocidiaria.

Francesca Albanese: «Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura» - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola «genocidio» per quel che stava succedendo in Israele.

ONU, Francesca Albanese: «Le sanzioni USA contro di me violano la mia immunità » – Critiche da Washington dopo il rapporto su Gaza e le accuse di genocidio #onu Vai su X

Gli Stati Uniti, per mano di Rubio, hanno annunciato sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi, accusandola di fare “guerra politica e economica” contro Israele e gli USA . Per aver avuto il coraggio di definire Vai su Facebook

La relatrice delle Nazioni Unite Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità '; Francesca Albanese: «Le sanzioni Usa violano la mia immunità Onu»; Sanzioni ad Albanese: un attacco al diritto internazionale.

La relatrice delle Nazioni Unite Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità' - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della ... ansa.it scrive

Medio Oriente Albanese: «Le sanzioni USA per Gaza violano la mia immunità ONU» - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della ... Come scrive bluewin.ch