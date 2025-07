La stagione sportiva del Mesola Football Club si apre in pratica venerdì prossimo alla 21 nella Sala della Cultura di Mesola con l’assemblea generale pubblica, aperta al pubblico, per la nomina del nuovo consiglio direttivo e rinnovo delle cariche e per la presentazione della nuova stagione sportiva di questo e il prossimo anno sportivo. Quasi certa la riconferma del presidente Massimo Modena, anche alla luce dell’entusiasmante cavalcata della scorsa stagione, col passaggio in Eccellenza per la prima volta nella storia della società castellana, che solo un mese fa ha festeggiato il primo secolo di vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mesola, primi passi ufficiali. Venerdì l’assemblea. Poi via i veli alla squadra