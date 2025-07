A San Giovanni Rotondo l' addio ad Antonio Squarcella | lacrime e dolore per la morte dell' ex sindaco

La chiesa madre di San Leonardo Abate, a San Giovanni Rotondo, era colma in ogni angolo delle navate, per i funerali di Antonio Squarcella, l’ex sindaco della cittĂ garganica morto in un tragico incidente d’auto, sabato 12 luglio. La salma è stata portata spalla, per un tratto dagli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it