Due patteggiamenti e un risarcimento (anche) in bottiglie di champagne. Sono le proposte delle difese di Davide Lacerenza e della ex compagna e figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile. I due hanno chiesto di patteggiare, con il via libera della Procura, e hanno tra l'altro messo a disposizione come risarcimento decine di bottiglie di alcolici pregiati del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Lacerenza e Nobile sono stati arrestati lo scorso 4 marzo nell'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Al centro le serate alla Gintoneria di via Napo Torriani a base di champagne, escort e cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lacerenza vuole risarcire con lo champagne