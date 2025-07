Scintille a In Onda (La7) tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il condirettore di Libero Pietro Senaldi, che accusa la leader dem di subire la fascinazione del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. “Io non la capisco – accusa Senaldi – Sànchez ha un vice in carcere per corruzione, l’altro si è dovuto dimettere perché molestava le compagne di partito. In più, ha un governo che si tiene in mano con lo scotch: io non lo vedrei come l’uomo che può risolvere l’Europa”. Non si fa attendere la replica di Schlein: “ Sànchez ha preso di petto la situazione: ha allontanato le persone, ha avviato un lavoro dentro al partito perché la questione morale è una questione fondamentale per lui e per tutta l’Unione Europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein contro Senaldi: “Sánchez allontana gli impresentabili, Meloni li tiene al governo”. Su La7