Giornata di sensibilizzazione della Cgil | La pace è l' unico futuro possibile per i lavoratori

BRINDISI - La Camera del Lavoro territoriale Cgil di Brindisi promuove per venerdì 18 luglio una giornata di volantinaggio a sostegno della pace e contro il riarmo. L'iniziativa si svolgerĂ in tutti i luoghi di lavoro, nelle leghe comunali e nei punti di incontro del territorio. Delegate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

