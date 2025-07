Rissa fra studenti | chiesto il processo per tre minori

Dovevano andare al cinema per un cineforum scolastico. Ma davanti alla chiesa di Madonna di Fatima (accanto alla sede dell'omonimo cinema), in pieno giorno, scoppiò una violenta rissa. A distanza di otto mesi, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha chiesto il rinvio a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

