Trump | I file Epstein sono una bufala inventata dai Democratici

Parlando del “caso Epstein”, il presidente americano Donald Trump ha affermato che “i file Epstein sono una bufala inventata dai Democratici”. Trump: “I file Epstein sono una bufala” Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare dei file Epstein. Trump ha affermato che i file Epstein sono una bufala inventata dai Democratici. Il presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump: “I file Epstein sono una bufala inventata dai Democratici”

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

Trump-Musk, è guerra totale: «Ho tolto gli incentivi a Tesla ed è impazzito». «Bugiardo, il suo nome era nella lista Epstein» – I video - È guerra totale tra Donald Trump ed Elon Musk. A meno di una settimana dal commiato ufficiale dell’imprenditore dalla guida del Doge – i due si erano scambiati ringraziamenti pubblici – vengono allo scoperto in maniera esplosiva tutte le divergenze tra i due miliardari.

Trump rompe con Musk: “È impazzito”. La replica: “Donald è nei file di Epstein” - Tra Donald Trump ed Elon Musk la rottura è definitiva. Il presidente americano ha minacciato di stracciare i suoi contratti definendolo "impazzito".

C'è stato solo un voto per rilasciare i file di Epstein esistenti. Il grande momento che il partito di Trump stava aspettando, presumibilmente da anni. Solo 1 repubblicano ha votato sì. Sono tutti sulla lista.

LA RASSEGNA STAMPA DI DOMENICA 13 LUGLIO 2025 Trump minaccia dazi del 30% su UE e Messico, l'amministrazione licenzia dipendenti del Dipartimento di Giustizia legati alle indagini Smith e cresce la tensione sulla gestione dei file Epstein

Il grosso guaio di Donald Trump con i file di Epstein: così una teoria del complotto sta facendo infuriare i suoi elettori; I repubblicani affossano i file Epstein, crescono i sospetti su Trump; Pam Bondi attaccata dai Maga per il caso Epstein, Trump la difende: “Lasciatela fare il suo lavoro”.

Il grosso guaio di Donald Trump con i file di Epstein: così una teoria del complotto sta facendo infuriare i suoi elettori - Il presidente ha alimentato per anni la leggenda metropolitana sul miliardario che ricattava i potenti.

Critiche a Trump dalla base Maga per i file di Epstein e le armi per l'Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha passato anni a incoraggiare teorie complottiste oscure o dannose e questa strategia potrebbe ora ritorcersi contro di lui