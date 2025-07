Trump sulla guerra in Ucraina | Sto dalla parte dell’umanità ma la sua posizione resta ambigua

ABBONATI A DAYITALIANEWS La risposta di Trump alla domanda sul conflitto Ucraina-Russia. “Sto dalla parte dell’umanità e voglio finire questo bagno di sangue”, queste le parole di Donald Trump quando gli è stato chiesto da che parte stesse nella disputa tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. La sua risposta arriva dopo mesi di dichiarazioni contraddittorie e azioni che hanno destato più di un dubbio. Sebbene abbia sempre dichiarato l’intenzione di essere l’artefice della fine del conflitto, i suoi rapporti con Putin sono stati, e in parte restano, amichevoli. All’inizio del suo secondo mandato, inoltre, i contatti con Zelensky sono stati difficili, ma in seguito Trump ha cambiato rotta, minacciando Putin e offrendo aiuti all’Ucraina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump sulla guerra in Ucraina: “Sto dalla parte dell’umanità”, ma la sua posizione resta ambigua

In questa notizia si parla di: trump - ucraina - umanità - guerra

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

E' già discutibile che Donald Trump possa aspirare al premio Nobel per la pace ma è addirittura surreale che a candidarlo sia il premier israeliano Netanyahu, ricercato per crimini di guerra e contro l'umanità per la strage di Gaza e per l'uccisione di migliaia di Vai su Facebook

Trump: i missili Patriot all'Ucraina già spediti dalla Germania. Droni russi nella notte contro Kiev e altre città, 3 feriti; Trump fa marcia indietro sui missili per attaccare. Leone XIV: «Venga un tempo di tregua»; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 aprile. Trump: “Biden, Zelensky e Putin da condannare”.