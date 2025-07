Penguin 2 | aggiornamento emozionante e legami con the batman 2

andamento e prospettive della seconda stagione di The Penguin. Il successo critico e il riconoscimento agli Emmy ottenuti da The Penguin hanno alimentato discussioni sulla possibilità di una sua continuazione. La serie, che ha ricevuto ben 24 nomination, tra cui quella per la categoria di Miglior Serie Limitata o Antologica, si trova in una fase di valutazione. Secondo le dichiarazioni ufficiali, il produttore Casey Bloys ha affermato che una seconda stagione potrebbe essere realizzata, ma il suo sviluppo dipende principalmente dall’andamento del progetto cinematografico The Batman Part II. le parole di Casey Bloys sulla serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Penguin 2: aggiornamento emozionante e legami con the batman 2

