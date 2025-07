stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno

Stellantis ha annunciato oggi la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. Lo scrive un comunicato del gruppo motivando la decisione per la "limitata disponibilità di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, degli elevati requisiti di capitale e della necessità di maggiori incentivi all'acquisto da parte dei consumatori". Per questo l'azienda "non prevede l'adozione di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno prima della fine del decennio" e "quest'anno non lancerà più la sua nuova gamma di veicoli Pro One alimentati a idrogeno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

