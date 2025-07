Monza, 16 Luglio 2025 - Un giovane maresciallo in servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza è intervenuto ieri in un appartamento di un condomino situato nel centro cittadino, attiguo alla caserma che ospita il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di piazza Diaz, per impedire il tentato suicidio di un’anziana donna seduta sul parapetto del balcone di casa che voleva lanciarsi nel vuoto. La segnalazione è partita da due passanti che si trovavano nella corte interna del palazzo e che hanno allertato il militare in servizio di piantone, che a sua volta ha allertato i Finanzieri del servizio di pubblica utilitĂ 117 e il numero di emergenza 112 – il pronto intervento sanitario, i Vigili del Fuoco di Monza ed una volante della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, vuole buttarsi dal balcone al settimo piano: finanziere arriva in tempo e la salva