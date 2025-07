Mondiali di nuoto Singapore 2025 infinito Paltrinieri | vince l’argento nella 10 km

È arrivata la prima medaglia ai Mondiali di Nuoto a Singapore 2025 per l’Italia: a vincerla è stata Gregorio Paltrinieri, arrivato secondo nella 10 km in acque libere. È la diciottesima medaglia per il nuotatore nelle rassegne mondiali, senza contare quelle in vasca corta. Dopo la prima ottenuta a Barcellona 2013, il nuotatore italiano ne conquista una d’argento anche a Singapore dopo uno sprint finale in cui ha dato tutto. Imprendibile Wellbrock, grande favorito alla vigilia, che ha vinto l’oro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di nuoto Singapore 2025, infinito Paltrinieri: vince l’argento nella 10 km

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - nuoto - paltrinieri

