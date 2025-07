Pisa tra storia e mistero | la Torre e la Piazza dei Miracoli sotto una nuova luce domenica su Rete4

Un viaggio tra arte, simboli e suggestioni antiche attende i telespettatori domenica alle 21.20 su Rete4, con uno speciale dedicato alla Torre di Pisa e alla celebre Piazza dei Miracoli, da sempre tra i simboli piĂą iconici dell’Italia nel mondo. Ma quanto conosciamo davvero la loro storia? Lo speciale propone una narrazione che va oltre il racconto turistico, spingendosi in un’indagine affascinante: secondo alcune teorie, i monumenti della piazza – dalla Torre al Battistero, fino al Duomo – sarebbero stati posizionati per riprodurre la costellazione dell’Ariete. Una suggestione che intreccia architettura, astronomia e simbologia, e che sarĂ analizzata attraverso un’attenta lettura dei fregi scolpiti e un viaggio nel tempo per ricostruire i possibili legami tra Pisa e il simbolo dell’ariete. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pisa, tra storia e mistero: la Torre e la Piazza dei Miracoli sotto una nuova luce domenica su Rete4

