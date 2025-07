Trump | ‘missili Patriot a Kiev già spediti dalla Germania’

I missili Patriot per l’Ucraina sono stati già spediti dalla Germania Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. Trump ha poi detto di non aver parlato con il suo omologo russo Vladimir Putin da quando ha annunciato dazi secondari a Mosca se non ci sarà un accordo entro 50. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘missili Patriot a Kiev già spediti dalla Germania’

In questa notizia si parla di: trump - missili - patriot - spediti

Trump: «Putin-Zelensky, pace forse impossibile». E sposta i missili Usa in Ucraina (da Israele) - Lo aveva detto il suo vice, JD Vance: la guerra in Ucraina non finirà presto. Lo ha ripetuto, con una retorica più vibrante, Donald Trump, in una intervista alla Nbc: «Forse la.

Ucraina, pioggia di missili su Kiev. Salgono a 12 le vittime. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” - Un'altra notte di terrore per la popolazione ucraina. Questa volta è stata colpita la capitale Kiev. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici.

Ucraina, pioggia di missili su Kiev uccide 9 persone. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” - Un'altra notte di terrore per la popolazione ucraina. Questa volta è stata colpita la capitale Kiev. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici.

UCRAINA | L'annuncio di Trump: "I missili Patriot all'Ucraina sono già stati spediti da Germania". Il presidente Usa ha aggiunto di non aver parlato con Putin da quando ha annunciato dazi secondari a Mosca se non ci sarà un accordo entro 50 giorni. #ANSA Vai su X

Di fronte ai #dazi del 30% annunciati da #Trump l’#UE punta su una strategia duplice: porta aperta ai negoziati fino al 1° agosto, ma contromisure pronte all’uso. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dazi-usa-ue-negoziato-sul-filo-del-raso Vai su Facebook

Trump: 'I missili Patriot all'Ucraina sono già stati spediti da Germania'; Guerra in Ucraina, Trump: “Missili Patriot per l’Ucraina già spediti dalla Germania”; Guerra in Ucraina, cosa sono i missili Patriot e perché sono importanti per Kiev.

Nuovi attacchi russi su tutta l’Ucraina. Trump: “I missili Patriot sono già stati spediti a Kiev dalla Germania” - Esplosioni si sono verificate nelle città di Kiev, Zaporizhzhia, Dnipro e Kharkiv ... Come scrive dire.it

Guerra in Ucraina, Trump: “Missili Patriot per l’Ucraina già spediti dalla Germania” - Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che la Germania ha già inviato a Kiev nuovi sistemi di difesa aerea Patriot ... Riporta fanpage.it