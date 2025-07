Napoli scommesse clandestine e camorra | 9 arresti

L’indagine, coordinata dalla Dda di Napoli, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, nei confronti di nove soggetti. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli sta eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti gravemente . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, scommesse clandestine e camorra: 9 arresti

In questa notizia si parla di: napoli - scommesse - clandestine - camorra

Napoli. Scommesse illegali, abusi stradali e animali senza regole: stretta della Polizia Municipale - Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione delle irregolarità da parte della Polizia Municipale di Napoli, impegnata in diverse operazioni nei quartieri cittadini in collaborazione con altri enti e forze dell’ordine.

Napoli, scoperto sistema di riciclaggio con scommesse sportive: sette arresti - Quattro persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari L'articolo Napoli, scoperto sistema di riciclaggio con scommesse sportive: sette arresti sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Napoli e la Campania primi in Italia per gioco d’azzardo e scommesse online - Numeri "da record" per la Campania: 3,3 milioni di conti attivi in una regione da 5 milioni di residenti.

Scommesse clandestine e camorra, nove arresti a Napoli; Napoli, scommesse clandestine e camorra: 9 arresti; Scommesse clandestine e camorra, 9 arresti da Guardia di finanza.

Napoli, scommesse clandestine e camorra: 9 arresti - finanziaria della Guardia di finanza di Napoli sta eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip di Napoli ... Segnala msn.com

Scommesse clandestine e camorra, 9 arresti da Guardia di finanza - finanziaria della Guardia di finanza di Napoli sta eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzion ... Da ansa.it