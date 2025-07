Como lite in piazza e coltellata al polmone | i provvedimenti del questore

Tre divieti di accesso urbano (Dacur) sono stati firmati dal questore di Como Marco Calì nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti nella violenta rissa avvenuta la notte del 22 giugno tra piazza Amendola e via Ugo Foscolo. I provvedimenti sono stati notificati in questi giorni dalla polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione - ?Sabato sera, Milano è stata teatro di un’ondata di violenza che ha richiesto diversi interventi dei mezzi di soccorso.

Como, lite e bottigliate in piazza San Rocco: due feriti e un denunciato - Como, 30 aprile 2025 – La Squadra Volante di Como, ieri pomeriggio ha denunciato per percosse e lesioni aggravate, un trentenne nigeriano irregolare, con precedenti di polizia e alcuni provvedimenti amministrativi già a suo carico.

Movida sicura a Como: controlli della polizia in piazza Volta con rinforzi da Milano - Nella serata di ieri, la polizia di Stato di Como ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e tutelare l’ordine pubblico.

Maslianico (CO), per i responsabili dei gravi fatti di giugno, dopo la denuncia penale arrivano i provvedimenti del Questore. Dodici le persone sanzionate per un totale di 12 anni di Dac.Ur e 9 anni di Fogli di Via. Leggi: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/a Vai su Facebook

Cantù, divieti di avvicinamento dopo le risse in piazza: quattro ... - Il Questore di Como, Marco Calì, ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti dei ragazzi arrestati per le violenze in piazza a Cantù la notte del 2 giugno. milano.repubblica.it scrive

Rissa tra Cernobbio e Maslianico, stretta del Questore sui responsabili: 12 misure restrittive per le botte tra bande rivali - Ur e Fogli di Via per un totale di 21 anni di divieti. Lo riporta ciaocomo.it