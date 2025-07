hockey inline cinque i modenesi agli europei u17 bene allegretti e corazzari

Con le consuete difficoltĂ di visibilitĂ , ma circondati da tanto entusiasmo, sono in svolgimento a Cittadella le kermesse europee di hockey inline, che vedranno in pista 850 persone tra atleti e staff tecnici, per 37 squadre da 15 Paesi diversi che lotteranno per il titolo europeo assoluto femminile, mentre nel settore maschile saranno in lizza i titoli europei Senior, Junior, e Under 17, che tra l’altro vedrĂ in pista due dei cinque modenesi presenti alla rassegna: il portiere Emanuele Corazzari e l’esterno Tommaso Allegretti (nella foto). Per loro sinora vittorie 7-6 con la Slovacchia e ieri col Belgio (9-4): oggi si giocheranno il primo posto nel girone di qualificazione con la Francia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

