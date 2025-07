Profili pensa al tecnico. Mercanti in pole position.

Qualcosa si muove sottotraccia nella Civitanovese. Il nome più caldo per la panchina è quello di Andrea Mercanti, attuale tecnico della Juniores. Mercanti, civitanovese doc, ha guidato la Primavera rossoblù nel corso della stagione appena trascorsa, piazzandosi al settimo posto. Sempre durante il campionato appena finito, il tecnico è stato chiamato in prima squadra, traghettando l’undici rivierasco nel periodo di dicembre compreso tra l’esonero di Sante Alfonsi e l’ingaggio di Stefano Senigagliesi. In quell’arco temporale, Andrea Mercanti ha dovuto guidare i rossoblù nella sfida interna contro la capolista Sambenedettese, gara persa 1-2, ma nel complesso una discreta figura considerando l’andamento del match e la forza degli stessi avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

